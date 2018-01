Brasileiros avançam no classificatório do Masters de Miami Duas vitórias brasileiras no classificatório do Masters Series de Miami nesta segunda-feira. Marcos Daniel bateu o canadense Philip Bester, 767° do ranking mundial, com parciais de 6/0 e 6/1. Agora, Daniel, 84° do mundo, pega o norte-americano Kevim Kim. Ricardo Mello derrotou um adversário bem mais difícil, o alemão Rainer Schuettler, que já esteve entre os 10 melhores do mundo, em 2004. O brasileiro venceu o primeiro set por 7/6 e tinha 2/1 de vantagem no segundo, quando o adversário, sentiu uma contusão e desistiu. Agora, Mello vai enfrentar o alemão Simon Greoul. A única derrota brasileira foi a de Thiago Alves, que foi superado pelo checo Jan Hernych, 90.º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. O paulista Flávio Saretta, outro brasileiro inscrito em Miami e número um do país no ranking mundial, desistiu de participar da competição por conta de uma lombalgia.