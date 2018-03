Brasileiros avançam no WCT de surfe Os surfistas brasileiros Danilo Costa e Peterson Rosa derrotaram terça-feira os australianos Dean Morrison (campeão da primeira etapa da temporada) e Daniel Wills na terceira etapa do WCT (World Championship Tour), em Teahupoo, no Taiti. Com o resultado, os dois avançaram para as oitavas-de-final. Agora, Danilo disputa a segunda vaga para as quartas-de-final com o norte-americano Damien Hobgood e Peterson Rosa, a última com o australiano Kieren Perrow.