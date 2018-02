Brasileiros batem recordes na natação Dois recordes brasileiros e um sul-americano foram o saldo dos nadadores do País na estréia na segunda etapa do Circuito Mare Nostrum de Natação, em Canet, na França. Além disso, eles conquistaram uma medalha de ouro, duas de prata e duas de bronze. Com 1m57s38, Kaio Márcio bateu o recorde sul-americano e brasileiro dos 200 metros, borboleta, e ainda conquistou o bronze. Joanna Maranhão foi prata nos 400 metros, medley, com 4m42s66, novo recorde brasileiro. No 400 metros medley masculino, ouro para Thiago Pereira (4m21s25) e prata para Lucas Salatta (4m21s49). Rebeca Gusmão levou o bronze nos 100 metros, livre, com 55s97.