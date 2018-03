Brasileiros buscam índice no atletismo Em busca de índice para o Mundial de Helsinque, que acontece de 6 a 14 de agosto, algumas das principais estrelas do atletismo nacional disputam neste domingo o GP Rio de Atletismo, a partir das 9h15, no Estádio Célio de Barros, no Complexo do Maracanã. Além dos brasileiros, alguns destaques internacionais participarão das provas, como a campeã olímpica em Atenas do arremesso do peso, a cubana Yumileidi Cumbá. Como integrante do calendário da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), a competição no Rio atraiu 140 atletas de 32 países. Entre os brasileiros, já têm índice para o Mundial o triplista Jadel Gregório e os barreiristas Matheus Inocêncio, Redelen Santos, Márcio Simão e Anselmo Gomes da Silva. Outros, como André Domingos (100 metros), Cláudio Roberto Sousa (100m e 200m) e Vicente Lenílson (100m e 200m), conseguiram, em 2004, as marcas exigidas pela IAAF, mas precisam confirmá-las este ano - a data-limite é 24 de julho. "Espero obter bons resultados, porque estou de olho no índice para o Mundial da Finlândia. Se conseguir aqui, será melhor", disse Lenílson, medalha de prata no revezamento 4 x 100 metros nos Jogos Olímpicos da Sydney, em 2000, e bronze na mesma prova na Olimpíada de Atlanta, em 1996. "Será uma competição de alto nível. Terei de mentalizar cada momento das provas. Estou me sentindo bem para a seqüência de competições que teremos pela frente." Mas ter o índice não significa garantia de vaga em Helsinque. Pelas regras da IAAF, cada país só pode inscrever três atletas por prova. Se mais de três atletas tiverem o índice - caso dos brasileiros nos 110 metros com barreiras -, disputarão o Mundial o campeão e o vice do Troféu Brasil (de 16 a 19 de junho, em São Paulo) e o primeiro do ranking nacional até 24 de julho.