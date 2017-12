Brasileiros buscam vaga olímpica nos saltos Juliana Veloso, Cassius Duran, César Castro e Ubirajara Barbosa, atletas de saltos ornamentais, viajaram nesta sexta-feira para disputar a Copa do Mundo de Atenas, na Grécia, torneio que será seletivo para os Jogos Olímpicos, em agosto. O torneio, a partir de quarta-feira, será na mesma piscina onde serão disputadas as provas da Olimpíada. Os quatro brasileiros têm índice para disputar os Jogos, mas para garantir vaga terão de estar entre os 22 primeiros na Copa do Mundo. "Temos chances. Estou confiante de que voltaremos a Atenas em agosto. Os treinos estão muito melhores desde a fase que antecedeu os Jogos Pan-Americanos de São Domingos. Programamos dois picos de performance: um agora e outro nos Jogos Olímpicos. Estou hoje com 80% da forma física ideal", afirmou o brasiliense Cassius. O critério de classificação para os atletas que disputarão os saltos ornamentais na Olimpíada garantiu as primeiras vagas aos 12 melhores colocados no Mundial de Barcelona, em julho de 2003. Juliana e César Castro ficaram ambos em 13º lugar. Os 22 lugares restantes na Olimpíada sairão dessa Copa do Mundo. Cassius acha que o principal desafio será passar pela eliminatória. Ele explica que os saltadores devem ser muito cuidadosos, "para evitar que pequenos erros em um dos saltos de uma série de 10 seja fatal". Seu objetivo é ser finalista. "Só vou pensar em algo mais depois que passar as eliminatórias e semifinais." Juliana Veloso disputa a plataforma feminina na quinta-feira e o trampolim de 3 metros no dia 21. César Castro compete no trampolim 3 de metros no dia 20. Cassius Duran e Ubirajara Barbosa participam da luta pela vaga olímpica na plataforma, no dia 22.