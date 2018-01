Brasileiros chegam aos EUA para Jogos Os primeiros dois atletas da maior delegação brasileira da história da participação nos Jogos Olímpicos de Inverno chegaram nesta segunda-feira a Salt Lake City, cidade norte-americana do Estado de Utah. Eric Maleson, do bobsled, e Ricardo Raschini, do luge, que vivem em Boston, nos Estados Unidos, foram os dois primeiros a chegar para a competição. O Brasil terá 11 competidores (cinco no bobsled, dois no luge, dois no ski alpino e dois no cross country) nos Jogos de Inverno. A cerimônia de abertura, no Rice-Eccles Olympic Stadium, será na sexta-feira. Os brasileiros estréiam com o luge, dias 10 e 11, no Parque Olímpico de Utah. Nesta terça-feira chegam à Vila Olímpica os atletas brasileiros que moram ou estavam treinando na Europa: Alexander Penna e Franziska Bcskehazy, do ski cross country, saídos de Oslo, Noruega; Mirella Arnhold e Nikolai Hentsch, do ski, de Genebra, na Suíça; e Renato Mizoguchi, do luge, que estava na Alemanha, mas mora no Japão. Na quarta-feira desembarca em Salt Lake City o restante da delegação, que sai de São Paulo, para completar a equipe de bobsled comandada por Eric Cristiano Paes, Edson Bindilatti, Matheus Inocêncio e Rodrigo Paladino (reserva).