Brasileiros começam etapa da Holanda no vôlei de praia com 100% de aproveitamento

As duplas brasileiras de vôlei de praia largaram com o pé direito na primeira etapa de 2018 do Circuito Mundial. As seis parcerias que representam o país em Haia, na Holanda, venceram os seus jogos pela fase de grupos na estreia do torneio nesta quinta-feira. Todas as partidas acontecem em quadra coberta e climatizada, dentro de um ginásio, por causa do rigoroso inverno europeu.

Ágatha/Duda, Bárbara Seixas/Fernanda Berti, Elize Maia/Taiana e Maria Elisa/Carol Solberg representam o Brasil no naipe feminino. Entre os homens, Pedro Solberg/George e Vitor Felipe/Guto são os brasileiros em ação.

A medalhista olímpica Bárbara Seixas e sua parceira Fernanda Berti foram o primeiro time a entrar em quadra nesta quinta-feira e já marcaram a primeira vitória do Brasil no torneio. Elas venceram as tailandesas Radarong e Udomchavee por 2 sets a 0 (21/15 e 21/15). A dupla encara nesta sexta as norte-americanas Summer Ross e Brooke Sweat pela liderança do Grupo G.

Já Ágatha, também medalhista olímpica, e sua parceira Duda venceram na estreia um time europeu pela chave D. Elas superaram as russas Abalakina e Dabizha por 2 sets a 0 (21/12 e 21/12). A disputa pela liderança do grupo será nesta sexta-feira contra as norte-americanas Alix Klineman, ex-jogadora de voleibol indoor, e April Ross. Elas se uniram recentemente e disputam o primeiro torneio juntas.

Maria Elisa e Carol Solberg, que já disputaram duas partidas na última quarta-feira, pelo qualifying, voltaram a vencer na Holanda. A dupla que lidera o Circuito Brasileiro superou as tailandesas Khanittha Hongpak e Rumpaipruet Numwong por 2 sets a 0 (21/7 e 21/18). Elas enfrentam as alemãs Karla Borger e Margareta Kozuch pela liderança do Grupo C nesta sexta-feira.

Elize Maia/Taiana foi a última dupla brasileira a entrar em quadra no primeiro dia de disputas. Elas venceram as holandesas Sanne Keizer e Madelein Meppelink por 2 sets a 0 (21/19 e 21/15). A disputa pelo primeiro lugar do Grupo E será contra as japonesas Miki Ishii e Megumi Murakami, também nesta sexta-feira.

MASCULINO

As duas duplas brasileiras do naipe masculino também começaram a etapa com vitórias importantes. Vitor Felipe e Guto superaram os eslovenos Nejc Zemijak e Danijel Pokersnik por 2 sets a 0 (21/18 e 22/20), pelo Grupo D. Nesta sexta-feira eles voltam à quadra contra os poloneses Mariusz Prudel e Jakub Szalankiewicz, valendo a liderança da chave e vaga direta às oitavas de final.

Pedro Solberg e George também começaram o ano vencendo. A dupla derrotou os holandeses Dirk Boehle e Steven van de Velde por 2 sets a 0 (26/24 e 21/14). Os norte-americanos Billy Allen e Ryan Doherty serão os adversários nesta sexta-feira, valendo o primeiro lugar no Grupo E.

"O primeiro set foi realmente muito duro, eles jogaram muito bem. No segundo set conseguimos jogar muito bem e eles não apresentaram o melhor, mas no primeiro foram muito bem. Tivemos tranquilidade para conquistar uma vitória importante", disse Pedro Solberg.

O Circuito Mundial em 2018 mantém a classificação de etapas pelo número de estrelas (uma a cinco), diferenciando os torneios pelo número de pontos no ranking e premiação oferecida aos times. Até o momento 38 etapas estão confirmadas, além do World Tour Finals, que reúne apenas os melhores times ao final da temporada.

O Brasil é o atual campeão do Circuito Mundial em ambos os naipes, com Larissa/Talita e Evandro/André Stein. Após a etapa de Haia, a segunda parada ocorre em Shepparton, na Austrália, em um torneio de uma estrela disputado de 1 a 4 de fevereiro, mas que não contará com duplas brasileiras.