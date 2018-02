Brasileiros conhecem rivais na Libertadores

A bola só começa a rolar no mês que vem, mas a Taça Libertadores de 2008 dá hoje seu pontapé inicial. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realiza, em sua sede em Assunção, o sorteio que define os confrontos e os grupos da competição. Vale a torcida dos brasileiros no emparceiramento. Fluminense, São Paulo, Santos, Flamengo e Cruzeiro tentam trazer o 14º título para o País. E vão enfrentar várias pedreiras pela frente. O torneio está repleto de tradicionais equipes do futebol da região, além de clubes que não estão acostumados a participar da Libertadores, como o paraguaio Sportivo Luqueño ou o peruano Coronel Bolognesi. São 38 times no total (contando a fase preliminar) e 33 já estão definidos. Restam cinco vagas - duas para equipes mexicanas, uma colombiana, uma boliviana e uma chilena. Na etapa eliminatória, 12 times brigarão por seis lugares na chave de grupos. Ficam 32, divididos em outros grupos. E é aí que a competição pega fogo. O Cruzeiro é o único brasileiro que terá de passar pelo mata-mata inicial. Os demais são cabeças-de-chave e não vão se encontrar na fase de grupos. Os outros quatro cabeças-de-chaves são argentinos: Boca Juniors, Estudiantes, San Lorenzo e River Plate. No ano passado, o Grêmio foi o melhor brasileiro e só não conseguiu superar o Boca na final. São Paulo, Paraná e Flamengo caíram nas oitavas-de final, o Santos foi eliminado na semi e o Inter, então atual campeão, deu vexame e não passou da primeira fase. A expectativa dos brasileiros é a de fugir das partidas na altitude. Jogar contra a LDU, nos 2.800m de Quito, nunca é uma boa pedida. Outros times também têm complicado a vida dos representantes nacionais ultimamente, como o chileno Audax e o Libertad, do Paraguai. Atual bicampeão de seu país, o Libertad chegou às quarta-de-final neste ano e às semifinais em 2006. A torcida já começa a sonhar mais alto. ''''No ano que vem, seremos campeões mundiais'''', exagera um comerciante paraguaio. O Libertad já não pode ser considerado surpresa e não será zebra se beliscar o título. Mas corre por fora no torneio que conta com tradicionais times: os sempre favoritos argentinos e brasileiros, que no total já levaram 34 cobiçados troféus. A Libertadores também trocou de parceria: sai a Toyota entra o Banco Santander. HOMENAGENS A Conmebol promete homenagear dois dirigentes que fizeram história na competição: José Eduardo Mesquita Pimenta, presidente do São Paulo bicampeão em 1992 e 1993, e Osvaldo Dominguez Dibb, ex-presidente do Olimpia. Branco, campeão do mundo em 1994, foi convidado para participar do sorteio. Ainda na tarde hoje, antes do sorteio, o Comitê Executivo da Conmebol terá uma reunião para fazer um balanço do ano que passou e para discutir assuntos referentes à Libertadores e também às Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2010. Países e equipes ARGENTINA Arsenal Boca Juniors Estudiantes Lanús River Plate San Lorenzo BOLÍVIA Real Potosí San José A deginir BRASIL Cruzeiro Flamengo Fluminense Santos São Paulo CHILE Audax Italiano Colo Colo A definir COLÔMBIA Atlético Nacional Cúcuta A definir EQUADOR Deportivo Cuenca LDU Olmedo PARAGUAI Cerro Porteño Libertad Sportivo Luqueño PERU Cienciano Coronel Bolognesi Universidad San Martin URUGUAI Danubio Montevideo Wanderers Nacional VENEZUELA Caracas Maracaibo Mineros de Guayana MÉXICO Chivas A definir A definir