Brasileiros conhecem rivais no World Masters de Judô

Também no sábado, na categoria até 52kg, Eleudis Valentim luta com a espanhola Laura Gomez e Érika Miranda vai pegar a francesa Priscilla Gneto. Na categoria até 57kg, Ketleyn Quadros e Rafaela Silva vão enfrentar a japonesa Megumi Ishikawa e a sul-coreana Jan-Di Kim, respectivamente. Já Katherine Campos (até 63kg) vai lutar com a austríaca Kathrin Unterwurzacher.

No masculino, na categoria até 60kg, Felipe Kitadai estreia contra Ilgar Mushkiyev, do Azerbaijão, e Diego Santos enfrenta Amartuvshin Dashdavaa, da Mongólia. No sábado, Luiz Revite (até 66kg) enfrentará o israelense Golan Pollack e Bruno Mendonça (73kg) vai lutar contra Nugzar Tatalashvili.

"De uma maneira em geral, achei que o sorteio foi bom para os brasileiros, já que numa competição desse nível não dá para escolher quem vai enfrentar. É uma competição muito forte mas a maioria dos adversários já são conhecidos dos atletas que tiveram contatos com eles nos treinamentos de campos que participaram ou em competições", analisou o técnico Luiz Shinohara.

No domingo, competem Maria Portela (70kg), Mayra Aguiar (78kg), Maria Suelen Altheman (+78kg), Rochele Nunes (+78kg), Victor Penalber (81kg), Tiago Camilo (90kg), Renan Nunes (100kg), Luciano Correa (100kg), Rafael Silva (+100kg), Walter Santos (+100kg) e David Moura (+100kg).

Campeão em 2012, Rafael Silva pode aproveitar a ausência do francês Teddy Riner para faturar o bicampeonato do World Masters. Na primeira rodada, o peso pesado vai encarar o vencedor da luta entre o russo Renat Saidov e o egípcio Islam El Shehaby. Já Mayra Aguiar, que também foi campeão no ano passado, lutará com o vencedor do combate entre a croata Ivana Maranic e a ucraniana Victoria Turks.

Líder do ranking, Victor Penalber também vai estrear na segunda rodada, diante do vencedor da luta entre o francês Loic Pietri e o russo Ivan Nifontov. Tiago Camilo, bronze no World Masters de 2012, vai lutar com o francês Ludovic Gobert na primeira rodada.

Conheça os adversários dos judocas brasileiros na estreia no World Masters:

Masculino

60kg

Diego Santos x Amartuvshin Dashdavaa (Mongólia)

Felipe Kitadai x Ilgar Mushkiyev (Azerbaijão)

66kg

Luiz Revite x Golan Pollack (Israel)

73kg

Bruno Mendonça x Nugzar Tatalashvili (Geórgia)

81kg

Victor Penalber x Ivan Nifontov (Rússia) ou Loic Pietri (França)

90kg

Tiago Camilo x Ludovic Gobert (França)

100kg

Luciano Correa x Ramadan Darwish (Egito)

Renan Nunes x Elkhan Mammadov (Azerbaijão)

+100kg

David Moura x Iurii Krakovetskii (Casaquistão)

Rafael Silva x Islam El Shehaby (Egito) ou Renat Saidov (Rússia)

Feminino

48kg

Gabriela Chibana x Urantsetseg Munkhnat (Mongólia)

Sarah Menezes x Taciana Lima (Guiné-Bissau)

52kg

Eleudis Valentin x Laura Gomez (Espanha)

Erika Miranda x Priscilla Gneto (França)

57kg

Ketleyn Quadros x Megumi Ishikawa (Japão)

Rafaela Silva x Jan-Di Kim (Coreia do Sul)

63kg

Katherine Campos x Kathrin Unterwurzacher (Áustria)

70kg

Maria Portela x Seongyeon Kim (Coreia do Sul)

78kg

Mayra Aguiar x Ivana Maranic (Croácia) ou Victoria Turks (Ucrânia)

+78kg

Maria Suelen Altheman x Aleksandra Babintceva (Rússia) ou Jung Eun Lee (Coreia do Sul)

Rochele Nunes x Heidy Abreu (Cuba)