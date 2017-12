Brasileiros conquistam 17 medalhas O Brasil encerrou nesta sexta-feira participação no Aberto Europeu de Atletismo Paraolímpico, em Espoo (FIN), com 17 medalhas: seis ouros, oito pratas e três bronzes. Ainda nesta sexta, Ádria Santos venceu os 100 m rasos e a equipe do revezamento 4x100 m para deficientes visuais, com Hilário Moreira, Clayton Pacheco, André Garcia e Pedro César, levou a prata.