Brasileiros conquistam mais dois ouros na Copa do Mundo Os brasileiros Nicolas dos Santos e Guilherme Roth dos Santos fizeram uma dobradinha nos 50 m live da etapa de Belo Horionte da Copa do Mundo de Natação. Nicolas ficou com o ouro com 21s81 e Guilherme foi prata com 21s85. O bronze ficou com o norte-americano Nicolas Brunelli que termiou as duas piscinas em 21s91. Tiago Pereira também conquistou a medalha de ouro nos 200 m medley ao terminar as oito piscinas em 1min56s67. A prata da prova ficou com o norte-americano Marc Gangloff, 2min00s32, e o bronze foi do brasileiro Duarte Mourão, com 2min00s87. A romena campeã olímpica Camelia Potec venceu a prova dos 400 m livre com o tempo de 4min07s52, seguida das brasileiras Mariana Brochado, 4min13s47, e Poliana Okimoto, 4min21s42. Na prova feminina dos 200 m peito, o pódio foi totalmente estrangeiro. A norte-americana Staciana Winfield marcou 2min26s96, seguida da portuguesa Diana Duarte Gomes, com 2min28s72, e da sul-africana Claire Archibald, com 2min29s23.