Brasileiros correm 24 horas sem parar O fundista Luciano Prado disputa sábado e domingo o Mundial de 24 Horas de Uden, na Holanda. Sua melhor marca é 238 km corridos, a segunda do Brasil, atrás de Valmir Nunes. Luciano, de 37 anos, 1,60 m e 60 quilos, está preparado para correr 24 horas, com poucas pausas - ir ao banheiro e fazer massagens -, num circuito de 2 km que passa por dentro de um estádio. A preocupação é com o frio. "O circuito tem trecho de mata." Disputam também Elson Clarindo de Jesus, 47 anos, Herói Fungi, 57 anos, e Oscar Prisco, 35 anos. Todos ganharam passagens da KLM, mas bancam o restante das despesas.