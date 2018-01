Brasileiros cumprem missão no mar Foi uma chegada triunfal, depois de cinco meses navegando pela costa da América do Sul, em dois hobie cats, com mastro de 10,6 metros de altura, desde o Porto Montt, no Sul do Chile, até a Baía de Guanabara, num trajeto de 4,5 mil milhas marítimas (oito mil quilômetros). O Rio de Janeiro aprontou seu sol mais brilhante e seu céu mais azul para receber os brasileiros Beto Candiani e Gui Von Schmidt e os argentinos Felipe Tomasi e Santiago Isa, que venceram o Cabo Horn, ponto extremo sul do continente, pela primeira vez numa embarcação desse tipo. A chegada aconteceu no início da tarde de sábado, na Marina da Glória, ao som de banda de música e fogos de artifício. "O Rio de Janeiro continua lindo...", cantarolou Candiani ao por os pés no cais. Ele contou que houve dificuldades imprevistas, mas nenhum dos quatro pensou em desistir ou que não fosse possível completar a aventura, planejada durante dois anos e meio. "A gente sabia que não seria facil passar pelo Cabo Horn, onde muitos navios e veleiros já afundaram, e na Patagônia, onde o vento vem da terra para o mar. Mas trecho mais difícil foi no litoral gaúcho, sem baía, enseada ou ponta de terra para o barco entrar. Nem quando o barco do Gui capotou, perto de Buenos Aires, eu pensei que ia parar. Nesses momentos, pensava a melhor forma de sair da situação." Os dois barcos eram acompanhados em terra por um carro que lhes fornecia material para viagem, especialmente roupa e comida, uma dieta de três mil calorias por dia, devido ao esforço físico que faziam. "Não podíamos levar muito peso, mas na costa chilena passamos até 22 dias sem contato com a população de terra porque não há estradas", lembrou Gui Von Schmidt. "Quando entramos no Atlântico, até chegar ao Uruguai, os contatos passaram a ser semanais e, já na costa brasileira, a cada três dias. Isso nos possibilitou velejar com menos peso e mais rápido." Segundo Candiani e Schmidt, o cronograma previsto sofreu um pequeno atraso porque o trecho do Pacífico tomou mais tempo do que eles esperavam. "Pensamos que íamos passar pelo Cabo Horn antes do réveillon e isso aconteceu depois", comentou Candiani. "Mas, quando chegamos à costa brasileira, onde a água é mais quente, pudemos velejar de noite e recuperamos parte do tempo perdido na costa chilena." Agora, eles só pensam em descansar e editar o vídeo e o livro contando a aventura da viagem, que devem ficar prontos até o fim do ano.