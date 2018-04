Brasileiros da 49er estão em sétimo Os brasileiros André Fonseca e Rodrigo Duarte ocupam a sétima posição na classificação geral da classe 49er, com 99 pontos perdidos, após a disputa de três regatas nesta terça-feira, em que ficaram em 13º, 10º e 8º lugar. Os espanhóis Iker Martínez e Xavier Fernández, líderes com 60 pontos perdidos, já asseguram lugar no pódio faltando uma regata para final da competição, que será disputada na quinta-feira.