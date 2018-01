Brasileiros decepcionam no judô O Brasil terminou sua participação no Mundial de Judô, disputado em Munique (Alemanha), sem conquistar uma medalha sequer. Neste domingo, o último dia da competição, três judocas brasileiros estiveram perto do pódio, mas perderam sua lutas que valiam o bronze. O melhor país do torneio foi o Japão, que ganhou quatro ouros e 10 medalhas no total. Neste domingo, foram disputadas quatro categorias. Na 66kg para homens, o brasileiro João Derly perdeu o bronze para o britânico John Buchanen - o ouro ficou com Anis Lounifi (Tunísia). Na 48kg para mulheres, a judoca do Brasil, Andréa Berti, foi eliminada logo no começo e a japonesa Ryoko Tamura terminou em primeiro lugar, conquistando o seu quinto título mundial consecutivo. Nas categorias livre, outra decepção para o Brasil. Entre as mulheres, a brasileira Priscila Marques foi derrotada na disputa do bronze pela chinesa Wen Tong - o ouro ficou com a francesa Celine Lebrun. No masculino, foi Daniel Hernandes quem perdeu a chance de medalha, ao ser batido pelo holandês Dennis van der Geest na luta pelo terceiro lugar. O vencedor foi o russo Alexandre Mikhailin.