Brasileiros decepcionam no Mundial Os nadadores brasileiros não conseguiram nenhum resultado expressivo neste sábado, no penúltimo dia de disputa do Mundial de Esportes Aquáticos, em Barcelona, Espanha. Ninguém obteve vaga nas finais ou, ao menos, garantiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. No 4x100 metros medley, a equipe formada por Talita Ribeiro, Patrícia Comini, Ivi Monteiro e Flávia Delaroli ficou em 14º lugar nas semifinais, com 4m21s87 - apenas as 8 melhores vão à final e as 12 primeiras garantem vaga olímpica. O melhor tempo da prova foi das norte-americanas, com 4m04s06. Nos 50 metros costa, Paulo Maurício Machado ficou em 39º lugar (26s86) e Rogério Romero foi o 43º, com o tempo de 27s49. O melhor do dia foi o alemão Thomas Rupprath, que passou para as semifinais com 25s19. Nos 50 metros peito, Patrícia Comini conseguiu apenas o 38º tempo (34s73) - a mais rápida nas eliminatórias foi a britânica Zoe Baker (31s10). Já nos 50 metros livre, Flávia Delaroli ficou em 18º lugar (26s01), enquanto Rebeca Gusmão foi a 43ª (26s94) - a primeira colocação ficou com a britânica Alison Sheppard (25s16). E nos 1500 metros para homens, dois brasileiros entraram na água, mas não conseguiram passar para a final. Luís Lima foi o 23º colocado (15m43s07) e Bruno Bonfim veio logo atrás, em 24º (15m48s41). O melhor tempo das semifinais nessa prova foi do australiano Grant Hackett, com 15m08s79.