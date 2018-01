Brasileiros decepcionam nos Jogos Os dois primeiros brasileiros a competir nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, terminaram a prova sem conseguir seus objetivos. Ricardo Raschini e Renato Mizoguchi ficaram em 45º e 46º lugares, respectivamente, na prova do luge, encerrada nesta segunda-feira. Ricardo tinha a expectativa de ser o melhor latino-americano na competição, mas terminou atrás de três venezuelanos, dois argentinos e de um atleta de Bermudas. A prova começou no domingo e terminou nesta segunda-feira. Em cada dia, cada competidor fez duas descidas na pista de 1.129 metros do Parque Olímpico de Utah, considerada a mais rápida do mundo. Em suas 17 curvas, os trenós alcançam uma velocidade média de 135 km/h. Ricardo estava bem próximo de seu objetivo. No domingo, terminou a competição na 35ª colocação, atrás apenas de um venezuelano entre os latinos. Nesta segunda, ele fez bem sua primeira descida, mas teve problemas na segunda. Perdeu o controle do trenó e fez o pior tempo de toda a competição entre os 50 participantes: 56s897. Nas outras três descidas, ele tinha feito tempos perto dos 46 segundos. No total das quatro descidas, Ricardo ficou com o tempo de 3min16s647, atingindo velocidade média de 134,8 km/h. O melhor da América Latina foi Christopher Hoeger, da Venezuela, que marcou 3min04s313 e acabou em 31º. Renato Mizoguchi tinha como meta melhorar o 46º lugar de domingo. Queria ficar entre os 40 melhores, mas acabou na mesma colocação do primeiro dia. Renato teve problemas na primeira descida desta segunda e marcou 53s349. Os dois brasileiros abandonaram seus empregos para disputar os Jogos. Ricardo Raschini começou a ter contato com o luge quando foi estudar eletrônica nos Estados Unidos, em 1995. No fim de 1997, ele fez um plano para disputar a competição. Foi economizando dinheiro, trabalhando até 60 horas semanais para conseguir a verba para seus treinamentos. Em novembro do ano passado, ele abandonou o emprego para se dedicar em tempo integral aos treinos. Renato Mizoguchi foi para o Japão quando tinha 19 anos para trabalhar na indústria automobilística. Praticava patins in line e chegou a conquistar um quinto lugar no Campeonato Japonês. Aí, resolveu praticar o luge e conseguiu chegar aos Jogos de Inverno. A medalha de ouro no luge ficou com o italiano Armin Zoeggeler, com tempo total de 2min57s941. Na última edição dos Jogos de Inverno, em Nagano, em 1998, ele ficou com a medalha de prata. Zoegeller venceu a batalha contra o alemão tricampeão olímpico Georg Hackl, de 35 anos, que tentava ser o primeiro atleta olímpico de inverno a ganhar quatro medalhas de ouro consecutivas em uma prova individual. No final, Hackl ficou com 2min58s270 e levou a medalha de prata. Ainda assim, entra para a história como o primeiro a ter cinco medalhas na mesma prova. O austríaco Markus Prock ficou com a medalha de bronze, com 2min58s283. Ele quebrou o recorde de velocidade da pista na terceira descida, com 44s271 e velocidade média de 139,6km/h. Até agora, a Alemanha lidera o quadro de medalhas, com duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Em segundo lugar está a Itália, com duas de ouro, seguida da Áustria, com uma de ouro, uma de prata e quatro de bronze. Estados Unidos e Noruega dividem a quarta colocação, com uma de ouro e duas de prata.