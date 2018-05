Brasileiros destacam boa preparação para o Rally Dakar

"Depois dos treinos, me sinto muito mais garantido e tranquilo. Sinceramente, posso dizer que o treino foi fundamental para o bom rendimento na disputa. Minha expectativa é que agora, nossos problemas sejam ''menos piores''", explica o piloto, representante da Rondônia Racing.

Para se adaptar às dunas do Deserto do Atacama, no Chile, o navegador Lourival Roldan conta que a dupla intensificou os treinos no Ceará. "Realizamos treinos nas dunas do Ceará, que são bem parecidas com o que encontraremos no rali, principalmente no Deserto do Atacama", avalia Roldan.

Outro fator de confiança está no bom equipamento que a dupla tem em mãos. Segundo explica o piloto Bonache, sua Mitsubishi L200 EvoProm está em excelente condições. "Saber que temos uma picape boa e resistente é fundamental para aumentar a minha segurança", completou.