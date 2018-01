Brasileiros disputam a Copa de ginástica na Alemanha Os ginastas da seleção brasileira Laís Souza, Diego Hypólito e Luiz Augusto dos Anjos voltam a disputar, de sexta-feira a domingo, mais uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica, em Cottbus, Alemanha. Os três ginastas ficaram na Europa e seguiram diretamente para a Alemanha após a etapa de Lyon, na França. Nesta sexta-feira, os atletas disputam as eliminatórias, na Lausitz Arena. Os classificados decidem as medalhas no sábado e no domingo, na prefeitura de 850 anos da cidade alemã. Diego competirá no solo, salto e barras paralelas. Laís disputará em todos os aparelhos - solo, salto, trave e barras paralelas. E o novato Luiz Augusto no solo, cavalo com alças, barras paralelas e fixa. O SporTV mostra a decisão, sábado, a partir das 9 horas, e domingo, às 8 horas. Na etapa de Lyon, no último fim de semana, Diego Hypólito conquistou uma medalha de prata no solo e uma de bronze no salto. Diego é o campeão mundial na prova de solo, ouro ganho no ano passado em Melbourne, Austrália. Mas em Lyon, após obter nota máxima na prova de classificação, perdeu a final para o romeno Marian Dragulescu, que estará novamente competindo contra o brasileiro em Cottbus. A competição de Lyon foi a primeira com o novo sistema de notas da Federação Internacional de Ginástica (FIG), em que os atletas começam a apresentação com nota 16,000 (a nota 10 foi extinta) e podem subir ou cair, de acordo com a dificuldade e a precisão dos movimentos que realizar ou com os erros que cometer. Em Cottbus, ginastas e público continuarão se habituando ao novo sistema de pontuação. A etapa terá cerca de 150 ginastas, de 34 países. Ginastas como Daiane dos Santos - que não viajou para se recuperar de uma contusão no cotovelo -, o japonês Hiroyuki Tomita e o esloveno Aljaz Pegan cancelaram participação no torneio, mas mesmo assim a etapa de Cottbus reunirá alguns dos principais atletas do europeus, em preparação para o campeonato continental, que será disputado em Volos, Grécia, em abril e maio. A campeã olímpica Catalina Ponor, que conquistou três medalhas de ouro, no solo, trave e por equipe, nos Jogos Olímpicos de Atenas, tem participação confirmada na equipe da Romênia, que ainda terá Andreea Munteanu e Steliana Nistor, na competição feminina.