Brasileiros disputam GP Sul-Americano Os velocistas André Domingos e Vicente Lenílson e os barreiristas Matheus Inocêncio e Redelen dos Santos disputam as três etapas do Grand Prix Sul-Americano, na Argentina. A primeira etapa será no fim de semana em Mar del Plata e os brasileiros querem correr rápido e assegurar vaga na equipe que vai ao Mundial de Helsinque (FIN), em agosto.