Brasileiros disputam vaga em eleição popular A NBA relacionou os brasileiros Nenê, do Denver Nuggets, e Leandrinho, do Phoenix Suns, entre os 120 jogadores que disputam, por votação popular, vaga no time titular do All-Star Game de 2008, marcado para o dia 17 de fevereiro, em Nova Orleans. A votação vai até 20 de janeiro e pode ser feita pelo site www.nba.com.