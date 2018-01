Brasileiros disputarão o Sul-Americano de cross-country A equipe brasileira de atletismo embarca nesta quinta-feira para Mar del Plata, na Argentina, onde disputará o Sul-Americano de cross-country, sábado e domingo. O destaque do País é Huston de Souza, bicampeão brasileiro dos 4km. Os campeões do torneio em Mar del Plata garantem vaga no Mundial de Fukuoka (Japão), que será em abril.