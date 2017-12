Brasileiros em 5º no Eco-Challenge A AXN Atenah é a equipe brasileira melhor colocada na Eco-Challenge 2002, maior corrida de aventura do mundo, disputada nas Ilhas Fiji. No segundo dia do desafio, a AXN, que vinha em quarto, caiu uma posição e está em 5º lugar. Os australianos da Air Pacific lideram. Canon Quasar Lontra (11ª) e EMA Brasil (48ª) são as outras equipes brasileiras na disputa.