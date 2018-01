Brasileiros estreiam 2ª em Melbourne A participação brasileira no Aberto da Austrália começa logo na rodada inaugural, em Melbourne. Na madrugada de segunda-feira, por volta das 4 horas, o gaúcho Marcos Daniel deverá ser o primeiro a entrar em quadra para enfrentar o perigoso tenista francês Julien Benneteau, saído do qualifying. Um pouco mais tarde, Daniel Mello faz sua estréia com Gilles Muller, de Luxemburgo. A honra de abrir o torneio caberá a líder do ranking feminino, Lindsay Davenport, que às 22 horas deste domingo, no horário de Brasília, 11 da manhã de segunda em Melbourne, entra na quadra central de Melbourne Park para enfrentar a australiana Casey Dellacqua. A programação prevê ainda o jogo de David Nalbandian com Danai Udomochoke e Maria Sharapova com Sandra Kloesel. Na sessão noturna de Melbourne, Serena Williams enfrenta a chinesa Na Li e Andy Roddick pega Michael Lammer.