Brasileiros estréiam na Desert Cup Os ultramaratonistas Carlos Eduardo de Azevedo Lefèvre (39), empresário, e Eduardo Sarhan (27), arquiteto, serão os primeiros brasileiros a participar da Desert Cup, uma prova de auto-suficiência, que acontece no próximo dia 5 de novembro, no deserto da Jordânia. A competição que está na sua 3a edição, terá 168 km, divididos em 104 km de areia, 41 km de trilha em montanha e 23 em trilhas onduladas. A largada da prova será em Petra e a chegada em Wadi Rum. No ano passado, a competição contou com a participação de 230 corredores, vindos de mais de 20 países.