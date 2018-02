Brasileiros estréiam neste sábado na Super Copa de Judô A equipe brasileira de judô disputa neste final de semana a etapa de Hamburgo, na Alemanha, da Super Copa do Mundo, com Denílson Lourenço (-60 kg), Leandro Cunha (-66 kg), Leandro Guilheiro (-73 kg), Flávio Canto (-81 kg), Alexsander Guedes (-90 kg), Alex Aguiar (-100 kg) e Daniel Hernandes (+100 kg). Neste sábado, entram no tatame Denílson Lourenço, Leandro Cunha e Leandro Guilheiro. No domingo, o destaque é Flávio Canto, bronze na Olimpíada de Atenas/2004.