Brasileiros estréiam no Aberto de SP Se não houver chuva, começa nesta segunda-feira a disputa da chave principal do Aberto de São Paulo de Tênis, no Parque Villa-Lobos, com transmissão SporTV. Às 10 horas será realizado o jogo entre os brasileiros Marcelo Melo (324.º) e Júlio Silva (174.º). A seguir, o argentino Martin Arguello (221.º) enfrentará o brasileiro Franco Ferreiro (242.º).