Brasileiros faturam medalhas no 1.º dia do Pan de caratê

O Brasil faturou quatro medalhas na noite desta quinta-feira, primeiro dia de competições do 21.º Campeonato Pan-Americano de Caratê Adulto, na Cidade do México. No total, foram uma de ouro, duas de prata e uma de bronze. A conquista mais importante foi na categoria kata feminino por equipe, com Alessandra Caribe, Patrícia Carvalho e Cíntia Lassalvia. As pratas vieram no kata masculino de equipe, com Marco Aurélio de Sá, Klemerson Chagas e Alexandre Rezende, e no Kata individual, com Cíntia Lassalvia. Por sua vez, Maria Cecília Almeida, Catia Oliveira e Audrey Fais acabaram com o bronze no kumite feminino por equipes. A competição vai até o próximo domingo.