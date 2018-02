Brasileiros ficam em 19º nos caminhões; campeão abandona A equipe brasileira não conseguiu repetir o bom resultado da etapa passada na categoria caminhões do Rally Dakar e ficou apenas na 19ª colocação nesta quarta-feira no trajeto entre as cidades de Ouarzazate e Tan Tan, no Marrocos. Os competidores percorreram ao todo 775 km. "Foi uma etapa parecida com o Rally dos Sertões, com muitas vilas monitoradas por radar. Numa saída delas, a menos de 40 km/h, o caminhão escorregou e bateu numa pedra que acertou em cheio a roda. Acabou estourando a tubulação de ar comprimido que permite modificar a pressão dos pneus mesmo em movimento, então ele esvaziou. Ficamos quase 40 minutos parados para consertar a tubulação, agora vamos consertá-lo no acampamento", disse André Azevedo. A primeira colocação do dia ficou com o time formado pelos holandeses Hans Stacey e Bernard der Kinderen e pelo belga Charly Gotlib, que completaram a etapa com o tempo de 3h41min59s. A segunda colocação ficou com os também holandeses Gerard De Rooy e Arno Slaats e o belga Tom Colsoul (3h45min50s). O terceiro posto foi conquistado pelos russos Ilgizaer Mardeev, Aydar Belyaev e Eduard Nikolaev (3h53min45s). A etapa foi marcada pelo abandono do russo Vladimir Chagin, que é o atual campeão da prova e estava na liderança geral - ele competia ao lado dos compatriotas Semen Yakubov e Serguey Savostin. O caminhão do piloto tombou no km 292 e fez com que ele perdesse 20 minutos no percurso. Após tentar recuperar o tempo, Chagin forçou o veículo, que acabou quebrando. Com os resultados desta quarta, Stacey assume a ponta na classificação geral, com 34min35s de vantagem sobre o segundo colocado, De Rooy. Mardeev é o terceiro (a 1h30min27s), enquanto o brasileiro André Azevedo, que corre ao lado de Maykel Justo e Mira Martinec, segue em sexto (a 2h19min54s). Classificação geral dos caminhões: 1. Stacey/Gotlib/Der Kinderen - 14h05min15s 2. De Rooy/Colsoul/Slaats - a 34min35s 3. Mardeev/Belyaev/Nikolaev - a 1h30min27s 4. Loprais/Gilar - a 2h02min29s 5. Van Ginkel/Tijsterman/De Rooy - a 2h09min19s 6. Azevedo/Justo/Martinec - a 2h19min54s