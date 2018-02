Brasileiros ficam em 3.º na categoria caminhões no Dakar O sábado foi bom para os brasileiros no Rally Dakar. Momentos após Jean Azevedo vencer na categoria motos, o seu irmão mais velho, André Azevedo, conquistou a terceira colocação nos caminhões na penúltima etapa da competição. A equipe nacional, que também conta com Maykel Justo e Mira Martinec, conseguiu o tempo de 3h03min16s. A primeira posição nos 225 km do trecho cronometrado entre Tambacounda e Dakar ficou com o francês Philipe Jacquot, que cravou a marca de 2h53min44s - ele compete ao lado do compatriota William Alcaraz e do holandês Toon Van Genugten. O segundo posto foi conquistado pelos checos Ales Loprais e Petr Gilar, que ficaram 4min33s atrás dos adversários. Com o resultado deste sábado, a classificação geral é liderada pelo trio formado por Hans Stacey (HOL), Charly Gotlib (BEL) e Bernard Der Kinderen (HOL), que estão 3h08min15 à frente dos russos Ilgizar Mardeev, Aydar Belyaev e Eduard Nikolaev. Loprais é o terceiro, enquanto que André Azevedo ocupa o quinto posto.