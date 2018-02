Brasileiros ficam em 5.º nos caminhões e colam nos líderes A equipe brasileira formada por André Azevedo, Maykel Justo e Mira Martinec terminou os 405 km do trecho especial (cronometrado) do Rally Dakar, realizado nesta terça-feira, na quinta colocação da categoria caminhões, com o tempo de 5h34min22s. O resultado deixa o time nacional na sexta posição na classificação geral. "Foi uma etapa muito rápida, de navegação tranqüila. Na maior parte do tempo nós ficamos nos controlando para não passar do limite de 150 km/h", disse o navegador Maykel Justo. A quarta etapa foi disputada entre as cidades de El Rachidia e Ouarzazate, no Marrocos. O piloto André Azevedo realçou a vantagem de largar entre os primeiros no percurso de quarta. "Os cinco primeiros largam em intervalos de 2 minutos, enquanto os outros largam em 30 segundos cada, o que traz mais trânsito. Hoje por exemplo, ultrapassamos cerca de 12 caminhões, mais uns 30 carros e 20 motos, todos mais lentos", analisou. A primeira colocação da categoria caminhões ficou com os russos Vladimir Chagin, Semen Yakubov e Serguey Savostin, com a marca de 4h56min13s. Eles seguem na liderança da classificação geral. O time dos holandeses Hans Stacey e Bernard der Kinderen e do belga Charly Gotlib terminou no segundo posto, seguidos pelos russos Ilgizaer Mardeev, Aydar Belyaev e Eduard Nikolaev. Classificação geral dos caminhões: 1. Chagin/Yabukv/Savostin - 9h59min12s 2. Stacey/Gotlib/Der Kinderen - a 24min04s 3. De Rooy/Colsoul/Slaats - a 54min48s 4. Reshetnikov/Mokeev/Kupriyanov - a 1h37min37s 5. Mardeev / Belyaev / Nikolaev - a 1h42min45s 6. André Azevedo/Maykel Justo/Mira Martinec - a 1h51min06s