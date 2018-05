Brasileiros ficam em 6º e 7º em finais da ginástica

Ângelo Assumpção participou pela primeira vez na carreira de uma Copa do Mundo e, logo na estreia, conquistou vaga em duas finais. Na deste sábado, no solo, ficou em sexto com 14,875. O primeiro lugar foi de Tomislav Markovic, da Croácia, com 15,250, seguido por Alexander Shatilov, de Israel, e por Matthias Fahrig, da Alemanha, empatados com 15,175.

Nas paralelas, Péricles da Silva fez 13,900 pontos, o que o deixou em sétimo lugar. Mitja Petkovsek, da Eslovênia, ficou com o ouro após somar 15,725. Phuoc Hung Pham, do Vietnã, foi prata, com 15,625, e Oleg Stepko, do Azerbaijão, ganhou o bronze com 13,325.

"Os meninos não fizeram as provas com a mesma qualidade da classificatória, mas não cometeram nenhum erro grave, o que demonstrou, mais uma vez, que podem realizar finais de igual para igual com outros ginastas de alto nível. No caso do Ângelo, estrear em Copa do Mundo e estar ao lado de atletas muito experientes no solo serviu de enorme aprendizado. Ele foi o primeiro a se apresentar no aparelho, o que deixou sua condição de novato ainda mais em evidência", comentou Hilton Dichelli Júnior, um dos técnicos da seleção masculina.

Neste domingo, Ângelo Assumpção participa da final do salto, às 13 horas (horário de Brasília).