Brasileiros ficam fora do 'melhores do ano' do judô Nenhum brasileiro ficou entre os 15 atletas beneficiados financeiramente no prêmio de melhores do ano da Federação Internacional de Judô (IJF, na sigla em inglês), anunciado nesta segunda-feira. Depois de chegar a ter até cinco líderes do ranking mundial, o Brasil fecha 2014 sem nenhum melhor do mundo.