Brasileiros ganham cinco medalhas na Inglaterra

O Brasil terminou o primeiro dia de disputa da etapa da Inglaterra da Copa do Mundo de Judô com cinco medalhas. Raquel Silva (-52kg) e Leandro Cunha (-66kg) conquistaram a prata. Já Daniela Polzin (-48kg), Taciana Lima (-48kg) e Rafaela Silva (-57kg) conseguiram a medalha de bronze.

Raquel Silva começou a sua participação com um vitória sobre a inglesa Rebecca Dumming por yuko. Depois, passou com um wazari pela holandesa Miriam Polak, se classificando para as semifinais. Com um wazari, a brasileiro superou a italiana Marta Pinotti. Na final, porém, Raquel Silva foi derrotada por ippon pela belga Ilse Heylen.

Leandro Cunha começou a sua participação vencendo o austríaco Michael Mayr por yuko. Depois, bateu o inglês Colin Oates com um ippon. Na semifinal, novamente com um ippon, venceu o russo Kamal Magomedov. Na final, porém, ele foi derrotado pelo francês David Larose com um ippon.

Na disputa do bronze, Daniela Polzin venceu a também brasileira Catiere Moya por ippon, Taciana Lima bateu a italiana Elena Moretti com um wazari e Rafaela Silva superou a canadense Joliane Melancon.

A etapa inglesa da Copa do Mundo de Judô prossegue no domingo. Flávio Canto (-81kg), Nacif Elias (-81kg), Eduardo Santos (-90kg), Hugo Pessanha (-90kg), Leandro Gonçalves (-100kg), João Gabriel Schlittler (+100kg), Maria Portela (-70kg) e Rafaela Nitz (-78kg) são os judocas brasileiros que vão entrar no tatame.