Brasileiros ganham maratona no Panamá Os atletas brasileiros José Nacimento de Sousa, no masculino, e Selma Rey, no femenino, ganharam hoje a maratona ?10 Kilômetros Sul-Americanos?, que foi disputada na capital panamenha, com organização da Federação Panamenha de Atletismo. De Sousa fez o percurso, entre a escola profissional Isabel Herrera Obaldía e o Estadio "Rommel Fernández", em 30m38s. Já Selma Rey venceu a corrida feminina em 36m26. Participaram atletas do Brasil, Equador, Estados Unidos, Colômbia, Panamá e Venezuela.