Brasileiros ganham no vôlei de praia Os brasileiros Márcio e Fábio Luiz ganharam neste domingo o título da última etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, disputada na Cidade do Cabo, África do Sul. Na final, eles venceram a dupla suíça Martin Laciga e Markus Egger por 2 sets a 1 (19/21, 21/19 e 15/12). Donos do título do último Campeonato Mundial, Márcio e Fábio Luiz terminaram o Circuito Mundial com o vice-campeonato, atrás apenas de outra dupla brasileira: Ricardo e Emanuel.