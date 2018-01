Brasileiros jogam semifinal em Berlim Os brasileiros Fábio Luiz e Márcio conseguiram, neste sábado, a classificação para as semifinais do Mundial de vôlei de praia, disputado em Berlim, na Alemanha. A dupla do Brasil venceu os estonianos Kais e Vesik por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/15, na última fase da repescagem e encaram agora, neste domingo, os alemães Polte e Schoen. Fábio Luiz e Márcio estão em terceiro lugar no ranking deste ano e venceram, na semana passada, a etapa da Croácia do Circuito Mundial. A outra semifinal será disputada entre os alemães Brink e Schneider e os suíços Heyer e Laciga. A decisão também acontecerá neste domingo.