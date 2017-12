Brasileiros lamentam defesa ruim em derrota para Noruega no Mundial de Handebol

Mesmo já classificada para as oitavas de final, a seleção brasileira masculina perdeu facilmente para a Noruega por 39 a 26, nesta terça-feira, no Mundial de Handebol, em Nantes, na França. A equipe comandada pelo técnico Washington Nunes foi unânime em dizer que a transição defensiva não funcionou no jogo. Um aspecto muito importante na tática idealizada pelo Brasil acabou fazendo com que o adversário tivesse vida mais fácil.

"Tivemos um primeiro tempo com dificuldades na transição defensiva, mas conseguimos ajustar ainda na primeira parte. No final da partida, tínhamos dois gols e fomos a cinco gols, isso foi uma parcial ruim, que a equipe não conseguiu recuperar e se manter equilibrada na sequência. A Noruega fez um excelente jogo ofensivo. Tivemos dificuldade para marcá-los", destacou Washington Nunes.

O central João Pedro Silva concorda com o treinador e destaca também o ataque ineficiente, principalmente no segundo tempo. "Foi um jogo muito duro em que erramos no retorno defensivo, o que custou caro para nós. Não soubemos lidar com isso durante a partida. A equipe da Noruega joga bem, atacando na chegada. No segundo tempo nosso ataque foi lento. Não conseguimos ter continuidade na bola e voltar para o jogo".

Para o pivô Alexandro Pozzer, o Tchê, artilheiro do Brasil ao lado de Fábio Chiuffa, com seis gols, a equipe precisa corrigir muitas coisas para enfrentar a Rússia na próxima rodada. "O jogo foi complicado hoje (terça-feira). Tomamos muitos gols de transição de contra-ataque. No ataque posicional conseguimos jogar bem, mas não conseguimos defender bem. Sofremos vários gols do pivô. Temos que melhorar isso para o jogo contra a Rússia, correr e nos entregar mais para suprir a falta do Thiagus. Nossa defesa vai precisar estar mais unida para conseguir ganhar da Rússia", encerrou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O time brasileiro sofreu um importante desfalque para o restante da competição no último domingo. O capitão da equipe, Thiagus Petrus, rompeu o tendão do músculo adutor longo do lado direito no jogo contra o Japão e acabou cortado. O armador esquerdo Leonardo Dutra, do Pinheiros-SP, foi convocado para substitui-lo.

Com duas vitórias em quatro partidas, o Brasil soma quatro pontos e está na quarta posição no Grupo A, à frente de Polônia e Japão. Já a Noruega chegou aos seis pontos e ocupa a segunda colocação, atrás da líder França.

Nesta quinta-feira, os brasileiros pegam os russos na última rodada da fase preliminar. A vitória é fundamental para que o Brasil escale uma posição no Grupo A e fuja do primeiro colocado do Grupo B na fase mata-mata, posto que atualmente é ocupado pela Espanha, de Jordi Ribera, ex-técnico da seleção brasileira.