Brasileiros mantêm vice-liderança no Mundial de Star Os velejadores brasileiros Alan Adler e Guilherme de Almeida mantiveram a vice-liderança no Mundial da classe Star, após terem conseguido a 11ª colocação na terceira regata da competição, disputada nesta segunda-feira, no Rio. A vitória do dia foi dos franceses Xavier Rohart e Pierre Ponsot, mas a liderança na classificação geral está com os ingleses Iain Percy e Andrew Simpson.