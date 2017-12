Brasileiros na final do Mundial de Remo Os brasileiros Alexandre Altair e Gibran da Cunha estão na final do Dois Sem (barco sem timoneiro) do Mundial de Remo, disputado em Milão, Itália. Com isso, na decisão desta sexta-feira, a dupla do Brasil precisa apenas de um quinto lugar em sua série para garantir uma vaga na Olimpíada de Atenas, em 2004. Na semifinal desta quinta-feira, os brasileiros ficaram em terceiro lugar em sua série, com o tempo de 6m38s05, atrás da Grã-Bretanha (6m30s98) e do Canadá (6m34s83). O resultado classificou Alexandre e Gibran, que foram medalha de prata no Pan de São Domingos, entre os 12 melhores do Mundial - a final terá duas baterias com 6 barcos cada. Agora, na disputa por 1 das 11 vagas olímpicas que estão em jogo no Mundial, a dupla brasileira enfrentará Sérvia e Montenegro, Nova Zelândia, República Checa, Eslovênia e Estados Unidos. ?Estamos confiantes. O Alexandre e o Gibran estão melhorando a cada dia e têm ótimas chances de ir à Olimpíada?, afirmou o técnico Alexandre de Carvalho