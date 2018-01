Brasileiros na Venezuela por índices Em busca de índices para o Mundial de Helsinque, na Finlândia, em agosto, Vicente Lenílson e Anderson Jorge Oliveira, da Brasil Telecom, disputam o meeting sul-americano da Venezuela, no fim de semana. Medalha de prata em Sydney/2000 e bronze em Atlanta/96 com o revezamento 4 x 100 m, Lenílson disputará os 100 m e 200 m. Anderson correrá os 400 m, nesta sexta, e os 200 m, no sábado.