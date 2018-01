Brasileiros no trampolim pelo Mundial O destaque brasileiro desta terça-feira do Mundial de Esportes Aquáticos, em Montreal, no Canadá, fica para a César Castro e Cassius Duran, que disputam o trampolim de três metros nos saltos ornamentais. A prova é a especialidade de César, que neste ano já ganhou duas medalhas de prata e uma de bronze em etapas do Grand Prix da FINA. Os favoritos são os chineses. Ainda nos saltos ornamentais, Juliana Veloso não se classificou para a final da prova de trampolim de um metro. A brasileira chegou à semifinal e foi quinta, com 263.40 pontos - apenas as três primeiras de cada semifinal passam à final. Nesta segunda-feira, a equipe brasileira do nado sincronizado fez 44.250 pontos terminou em 11.º a prova de rotina técnica. Para chegar à final, o grupo precisa manter o resultado e continuar entre as 12 primeiras após a disputa de rotina livre, que será nesta terça.