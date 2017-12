Brasileiros nos 200m nesta terça-feira O veterano André Domingos, em seu sétimo Mundial, e os estreantes Bruno Pacheco e Basílio Moraes Júnior, fazem as eliminatórias dos 200 metros, prova incluída no quarto dia de programa de competições, nesta terça-feira, a partir das 6h20 (horário de Brasília). O técnico Jayme Neto Jr. acha que André treinou muito bem durante o camping de preparação, em Kourtanne, na Finlândia, e está em excelente forma. "Nunca vi o André tão tranqüilo, focado num objetivo", disse Jayme, que só se preocupa com a quantidade de "tiros" que o atleta terá de enfrentar para estar entre os oito finalistas: eliminatórias, quartas-de-final, semifinal e final. "Me preocupo porque o André é frágil e, além do desgaste das corridas em si, aqui tudo é muito distante, os corredores são longos, é preciso caminhar muito". Jayme acha que André poderá repetir o seu melhor tempo em baixa altitude, feito em São Paulo, há quatro anos, de 20s33, se tudo der certo.