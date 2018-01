Brasileiros perdem no quali na Austrália Dois tenistas brasileiros não tiveram muita sorte, neste sábado, e foram eliminados logo na primeira rodada do qualificatório de seus torneios. Em Sydney, o paulista Ricardo Mello perdeu para o israelense Noam Okun por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2. Agora, Mello - atual número 11 do mundo - se prepara para o Aberto da Austrália. Em Camberra, a catarinense Maria Fernanda Alves, melhor brasileira no ranking mundial da WTA (154ª colocada), perdeu para a japonesa Miho Saeki por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5). Na próxima semana, Alves participará do torneio qualificatório do Aberto da Austrália.