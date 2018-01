Brasileiros perdem no Vôlei de Praia Campeões olímpicos e mundiais, os brasileiros Ricardo e Emanuel começaram mal o Mundial de Vôlei de Praia que está sendo disputado em Berlim, na Alemanha. Nesta quarta-feira os brasileiros foram surpreendidos pelos holandeses Richard de Kogel e Emiel Boersma e perderam o jogo de estréia por 2 sets a 1, com parciais de 17-21, 21-19 e 15-13. "Jogamos bem o primeiro set, mas estávamos cansados por causa do nosso último torneio" disse Emanuel, que acrescentou que a dupla precisa de mais tempo para se recuperar porque estão "só em 70% ou 80%" de sua capacidade. Os brasileiros enfrentarão agora a dupla cubana formada por Juan Rossel e Wilfredo Villar em uma partida decisiva para continuar no campeonato. "Agora estaremos mais concentrados porque será uma final para nós", aposta Emanuel.