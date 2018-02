Brasileiros saltam bem na Alemanha César Castro e Juliana Veloso, classificados para o Mundial de Desportos Aquáticos de Barcelona, em julho, disputaram o Grand Prix de Saltos Ornamentais de Rostock (ALE), encerrado neste domingo. César foi 2º no trampolim de 3 m, com 426,81, atrás do chinês Xu Chengliang (437,16). Juliana foi a 4ª na plataforma e 7ª no trampolim de 3 m.