Brasileiros são campeões no boxe Os boxeadores brasileiros Gutemberg Ferreira (superpena) e Luiz Aparecido Santos (pesado) conquistaram os títulos Ibero Americano de suas categorias pela Universal Boxer Council, ao derrotar, respectivamente, os colombianos Julian Flores e Anbar Loboa, nesta quarta-feira no ringue do Circo Escola Picadeiro, em São Paulo. A rodada de lutas, promovida pela Federação Paulista de Boxe, também teve como destaque a vitória de Giovano Andrade, campeão paulista de supergalo, por nocaute técnico, sobre Edelson Martins.