Brasileiros são eliminados do Mundial O Brasil segue com um desempenho ruim no Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Helsinque, na Finlândia. Na manhã desta terça-feira, a delegação brasileira teve mais quarto atletas eliminados logo nas eliminatórias: três na prova dos 200m rasos e mais um nos 400m rasos. Os inscritos para a prova dos 200m ficaram longe dos 32 melhores tempos, que passaram para as semifinais. O melhor brasileiro foi Basílio de Moraes, que fez 20s99 e ficou em sexto lugar na sua bateria. Bruno Pacheco cravou o tempo de 21s05 - também em sexto na sua bateria - e André Domingos marcou 21s44, ficando com a 4ª colocação na sua vez. Nos 400m, Anderson Jorge dos Santos também não conseguiu classificação às semifinais. Com o tempo de 46s32, o brasileiro terminou a sua bateria na sexta e última posição. Anderson ficou a 44 centésimos de segundo de uma vaga entre os 24 classificados.