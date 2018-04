Brasileiros são eliminados na estreia no Masters de judô

Os brasileiros tiveram participação decepcionante no Mundial Masters de judô, torneio disputado em Suwon, na Coreia do Sul, que reúne os 16 judocas mais bem ranqueados de cada categoria. Depois de Rafaela Silva ser derrotada na estreia, o meio-pesado Leonardo Leite (até 100 quilos) e o pesado Daniel Hernandes (acima de 100 quilos) também perderam em suas primeiras lutas neste domingo.

Leonardo Leite até fazia boa disputa contra o sul-coreano Hee-Tae Wang e vencia por um wazari até o minuto final, mas acabou levando um ippon. O japonês Takamasa Anai foi o campeão da categoria.

Sentindo uma lesão no joelho esquerdo, Daniel Hernandes também decepcionou e perdeu por wazari do japonês Kazuhiko Takahashi. Único brasileiro a conquistar a medalha de ouro em um Grand Slam no ano passado, Hernandes era a grande esperança de medalha brasileira. O vencedor da categoria foi o francês Teddy Riner.