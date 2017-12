Brasileiros são eliminados no qualifying de Wimbledon Acabou o sonho dos tenistas brasileiros André Sá e Júlio Santos de alcançar a chave principal de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, que é disputado na grama. Eles foram derrotados nesta terça-feira na segunda fase do qualifying. Júlio não conseguiu fazer um bom jogo e foi facilmente derrotado pelo suíço George Bastl por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Já André Sá nem chegou a completar o primeiro set - ele acabou abandonando a partida por causa de uma lesão quando era derrotado pelo norte-americano Jesse Witten por 5 a 2. Os brasileiros Marcos Daniel e Flávio Saretta já estão garantidos na chave principal de Wimbledon, que começa no dia 26 de junho. Já pela primeira rodada do Torneio de Tênis de Den Bosch, disputado na Holanda, o tenista russo Nikolay Davydenko, número seis do mundo, foi surpreendido nesta terça pelo alemão Philipp Kohlschreiber e derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Ainda pelo Torneio de Dan Bosch, que distribui cerca de US$ 500 mil em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, o belga Kristof Vliegen passou pelo checo Lukas Dlouhy por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Também por 2 a 0, o alemão Mischa Zverev venceu o italiano Davide Sanguinetti, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/5).